الجالية المصرية بفرنسا تنظم وقفة ترحيب وتأييد للرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - نظمت الجالية المصرية فى فرنسا وقفة ترحيب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الأحد، بميدان ألما مارسو بالقرب من مقر إقامة الرئيس السيسى، فى أول أيّام زيارته الحالية لفرنسا.





وردد المشاركون فى الوقفة الهتافات المؤيدة لمصر، والرئيس السيسى والأغانى الوطنية، ورفعوا أعلام مصر، معربين عن حبهم لمصر وفرنسا. وأشار رئيس الجالية المصرية بفرنسا، صالح فرهود، إلى حرص عدد كبير من أبناء الجالية المصرية على المشاركة فى الوقفة للتعبير عن دعمهم للرئيس السيسى فى الجهود الجبارة التى يقودها من أجل تحقيق التنمية والنهضة فى شتى المجالات بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة.

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