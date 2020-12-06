القليوبية: 606.729 ناخبا لهم حق التصويت بانتخابات الإعادة لمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين يبلغ 606 آلاف و729 ناخبا وناخبة، سيدلون بأصواتهم فى 94 مقرا انتخابيا يضم 198 لجنة فرعية موزعة بدائرة واحدة ستجرى بها الانتخابات وتضم قسم ومركز قليوب ومركز القناطر الخيرية.





وتفقد محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عددا من المقرات الانتخابية بمدارس إدارة القناطر الخيرية التعليمية، لمتابعة الاستعدادات النهائية قبيل بدء جولة انتخابات الإعادة بمجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر الخيرية، وشملت الجولة لجان مدرسة حسن أبو بكر الثانوية الرسمية للغات، ومدرسة حسن أبوبكر الرسمية الابتدائية الرسمية للغات، ومدرسة التربية الفكرية. وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير البيئة والمناخ الملائم لإجراء العملية الانتخابية، وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والقضاة، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجنة الفرعية، وإعداد مقر اللجنة العامة بالتنسيق مع كافة الجهات، وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافى كافة الملاحظات وتجهيز كافة المقرات.

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