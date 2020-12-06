«تحيا مصر و بنحبك يا سيسي» تهز شوارع باريس (فيديو وصور)

نظم المئات من أبناء الجالية المصرية في باريس، وقفة ترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسى، في زيارته لباريس. ورفع أبناء الجالية المصرية في فرنسا الأعلام المصرية، خلال الوقفة التي تم تنظيمها في ميدان «الما مارسو» بالقرب من قصر الإليزيه؛ كما رددوا الأغاني الوطنية، وشعارات «تحيا مصر» و«بنحبك يا سيسي».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل بعد ظهر اليوم، الأحد، إلي العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.