التعليم العالى: استخدام السرنجات ذاتية التدمير يحد من انتشار من الأمراض

جدة - نرمين السيد - استخدام سرنجات تحد من انتشار من الأمراض المنقولة بالدم

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية، بما يضمن تقديم الخدمة للمتعايشين مع الإيدز دون تمييز، وأوضح أن المستشفيات الجامعية كانت صاحبة الريادة فى استخدام السرنجات الآمنة ذاتية التدمير، من خلال مشروعها لتقييم مدى الاستفادة من استخدام السرنجات الآمنة فى مستشفيات وأقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية، مما أدى إلى الحد من حالات الوخز، مشيرًا إلى أن 80٪ مِن الحقن حاليا يتم باستخدام هذه السرنجات، مؤكدًا أن سلامة ومأمونية الحقن هى أحد أهم الدعائم الرئيسة لخطة الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الدم.

من جانبه، قال الدكتور أمجد الذهبى، عضو اللجنة العلمية بالبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، إنه تم إطلاق البرنامج بوزارة الصحة والسكان مع ظهور أول حالات إصابة بفيروس نقص المناعة البشرى "الإيدز" عام 1986 بهدف التخطيط والتنسيق والإشراف على جميع أنشطة مكافحة المرض بمصر من خلال وزارة الصحة والسكان والقطاعات الحكومية المختلفة وكذلك الهيئات الدولية والمجتمع المدنى.

وأوضح أن فيروس نقص المناعة البشرى لا يزال مشكلة عالمية فى مجال الصحة العامة، وأن التغطيةَ الصحيةَ الشاملة هى فرصة لتسريع جهود القضاء على الإيدز، لافتًا إلى أن مصر تعد من الدول المنخفض انتشار المرض بها بين السكان.

وتابع :" خلال الفترة الماضية تم صرف الأدوية التى تكفى لعدة أشهر للمتعايشين مع الايدز، تسهيلاً عليهم فى ظل جائحة كورونا، مضيفًا أن العالم يسعى إلى القضاء على الإيدز كمشكلة تهدد الصحة العامة بحلول عام 2030".

لجنة مركزية لمواجهة الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم

وفى السياق ذاته، ذكر الدكتور أحمد الكردى، مدرس الأمراض المستوطنة، ومنسق لجنة قصر العينى لمكافحة الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم، أنه وفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة المعنى بمرض الأيدز، يوجد فى مصر 26 ألف متعايش مع الفيروس، يحصل 35 ٪ فقط منهم على الخدمة، وهو الأمر الذى يتطلب تضافر الجهود بين كل الجهات للوصول إلى الهدف المرجو وهو تغطية 90 ٪ مِن الحالات.

وأكد أن توافر الأدوية الخاصة بعلاج الـ HIV فى الصيدليات يسهل الحصول على المرضى الذين لا يستطيعون التردد على مستشفيات الحميات التابعة لوزارة الصحة.

ونوه بأن لجنة قصر العينى، تم تشكيلها منذ قرابة عام، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية الأخرى، للتأكد من حصول المريض على الخدمة بشكل كامل، وهو ما تم تتويجه بقرار تشكيل لجنة مركزية تابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معنية بالفيروسات المنتقلة عن طريق الدم، سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الكردى أن استمرار الشراكة لتحقيق مزيد من التقدم على مستويين، وهما تفعيل كل ما من شأنه التخلص من الوصم، ونقل خبرة المستشفيات الجامعية فى تقديم الخدمة متعددة التخصصات للمتعايشين، مشيرا إلى أن مشكلة مريض الايدز ليست فقط فى توافر الأدوية، لكن الأهم حصوله على باقى الخدمات الطبية التى يحتاجها من فحوصات أو تدخلات جراحية.

وأعلن أنه تم التنسيق موسع بين مراكز تقديم الخدمات للمتعايشين مع الإيدز، ومراكز اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بما يضمن تقديم الخدمة فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تدريبى مكثف لأطباء الأسرة، باعتبارهم خط الدفاع الأول للتعامل مع الحالات، بما يضمن دقة التشخيص وتحويله للمراكز المختصة بتقديم الخدمات للمتعايشين مع المرض.

وقال إنه سيتم أيضاً إطلاق مبادرة لفحص عيون المتعايشين مع الـ HIV ، تحت إشراف قصر العينى، لافتاً إلى أن المرض غالبًا ما يؤثر على نظرهم، ونوه بأنه رغم صعوبات جائحة كورونا، إلا أن الخدمات المقدمة للمتعايشين مع لم تتأثر، بفضل المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" لمواجهة الأمراض المزمنة التى أولت الاهتمام بتقديم الخدمة الطبية لجميع المرضى، مؤكدا أن النجاح الذى تحقَق خلال هذه المبادرة الرئاسية يعد نموذجا يحتذى به فى مواجهة المشكلات الصحية، بالتعاون بين جميع الأطراف المعنية.

توفير أحدث دواء لـ الإيدز فى مصر خلال شهرين

فيما، أكد الدكتور شادى ميشيل، مسؤول تسويق بـ"إيفا فارما" إحدى شركات الأدوية الوطنية، أنه بدءًا من الأسبوع الجارى سيتم توفير الأدوية الخاصة بـ "الإيدز" فى الصيدليات الخاصة، على أن يتم صرفها تحت إشراف طبى ووفقًا للبروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وذكر أن الشركة تسعى لتوفير العلاجات المناسبة للمتعايشين مع الإيدز، وبالفعل وفرت كل الأدوية التى تستخدم فى مصر حاليا، وسيتم خلال الفترة المقبلة توفير دواء جديد، هو الأحدث عالميًا والذى يستخدم منفردًا كقرص واحد يوميا، من خلال إيفا فارما كوكيل لشركة جلياد العالمية.

وأوضح أن "جلياد" و"إيفا فارما" يرتبطان بتاريخ طويل من الشراكة الناجحة، وتعاونا بشكل مثمر فى الماضى لتوفير علاجات بسعر مناسب وعالية الجودة للأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدى الوبائى من نوعى فيروسى "سى وبى"، وفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" لملايين المرضى فى إفريقيا.