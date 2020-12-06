جدة - نرمين السيد - قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن عملية نقل المومياوات الملكية، المقرر نقلها فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير لعرضها بمقرها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، تتم وفقا لإجراءات محددة يراعى فيها كافة معايير الأمان والسلامة المتبعة عالميا فى نقل القطع الأثرية.





وأشار عثمان فى تصريح له اليوم، إلى أنه سيتم وضع المومياوات داخل وحدات تعقيم مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، ومحملة على عربات تم تصميمها وتجهيزها خصيصا لذلك الحدث، بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات، وضمان تنفيذ الاحتفالية بما يليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة. وأكد أنه يتم متابعة التجهيزات الفنية والعلمية والتقنية لعملية نقل المومياوات والتى يشرف عليها لجنة متخصصة، والتجهيزات الخاصة بمعمل الترميم وفتارين العرض. يشار إلى أن المومياوات التى سيتم نقلها يبلغ عددها 22 مومياء ملكية منها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات من بينها مومياوات الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتى الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتارى زوجة الملك أحمس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآثار : عملية نقل المومياوات الملكية سيراعى فيها معايير الأمان والسلامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.