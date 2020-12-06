لعنة الفراعنة تصيب صفاء الهاشم.. ورواد تويتر: إلى مزبلة التاريخ

جدة - نرمين السيد - وجاء الهاشتاج بعد ساعات من كشف المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس الأمة الكويتى عن خسارة النائبة المثيرة للجدل صفاء الهاشم لمقعدها، خصوصًا وأنها كانت دائما تحاول الوقيعة بين الشعبين المصرى والكويتى بأرائها العنصرية.

آراء عنصرية كثيرة للهاشم، منها دعوتها لترحيل الوافدين ومنع عودتهم إلى الكويت مرة ثانية، كما طالبت بمنع جميع الوافدين المقيمين الذى يقضون إجازاتهم فى مصر من دخول الكويت، كما هاجمت الجامعات المصرية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والإجراءات الاحترازية التى تتخذها مصر للوقاية من كورونا.

وجاء الشعب الكويتى ليقول كلمته ويؤكد أنه لا مجال من يدعون إلى العنصرية، مؤكدين على قوة العلاقات المصرية الكويتية، وهو ما تم ترجمته فى انتخابات مجلس الأمة وخسارة صفاء الهاشم.

وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعى، بشكل ساخر على سقوط صفاء الهاشم، وقال محمود شيكا: "سقطت بإرادة حرة من الكويتيين، ضربة موجعة لصفاء التى طالما استخدمت عنصريتها ضد المصريين تحديدا كى تصنع شعبيتها، لعله يكون درسا لها ولامثالها فالكراهية لا تصنع مجدا، وما زالت الكويت بخير".

أما محمد قاسم فعلق ساخرًا على سقوط الهاشم قائلا: "الحلزونة صفاء الهاشم أخدت صابونة".

فى حين علق مجدى قائلاً: "كش ملك انتهت أسطورة العنصرية بدولة الكويت وانزاحت عن المشهد صفاء الهاشم التى تسببت فى إشعال الفتنة بين الإخوة العرب بعد أن استغلت منصة مجلس الأمة فى ابتزاز المغتربين، إلى مزبلة التاريخ".

وعلق ياسر التويترى قائلاً: "كانت تراهن على شحن الكويتيين على العمالة المسكينة وعلى الجنسيات الآخرى فلفظها الشعب الكويتى، تحية للكويتيين الراقين".

وكتب مجدى كمال: "جالى إشعار الصبح: شاهد لحظة سقوط صفاء الهاشم، فكرتها اتزفلطت فى الشارع ولا حاجة، طلع إنها سقطت فى الانتخابات لما قرأت تفاصيل الخبر".

وأضاف ناصر محمد السيد: "الكويت نضفت من وبائها شكرا لأهل الكويت".

وقال أحد الرواد: "شفتى يا صفصف، لعنة الفراعنة التاريخ والجغرافيا بيقولوا كده، اللى يجى على مصر وأهلها ما بيكسبش، يلا للخلف در".