مصدر أمني: النجدة تلقت بلاغا من نقيب المحامين لتمكينه من دخول مقر اتحاد المحامين العرب بالقوة.. ورفض تحرير محضر

صرح مصدر أمني، أنه بتاريخ اليوم تبلغ من رجائي عطية نقيب المحامين لشرطة النجدة بتعرضه لمشاكل أمام مقر اتحاد المحامين العرب، وبالانتقال طلب من قوة الشرطة اقتحام مقر اتحاد المحامين العرب بالقوة وتمكينه من الدخول.

وأضاف المصدر، أنه تم إفهامه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لإعمال شئونها في هذا الشأن إلا أنه رفض اتخاذ أي إجراء قانوني، وقد أعقب ذلك قيام المتواجدين بمقر الاتحاد بالسماح له بالدخول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه للعرض على النيابة.