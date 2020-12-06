صرح مصدر أمني، أنه بتاريخ اليوم تبلغ من رجائي عطية نقيب المحامين لشرطة النجدة بتعرضه لمشاكل أمام مقر اتحاد المحامين العرب، وبالانتقال طلب من قوة الشرطة اقتحام مقر اتحاد المحامين العرب بالقوة وتمكينه من الدخول.
وأضاف المصدر، أنه تم إفهامه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لإعمال شئونها في هذا الشأن إلا أنه رفض اتخاذ أي إجراء قانوني، وقد أعقب ذلك قيام المتواجدين بمقر الاتحاد بالسماح له بالدخول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه للعرض على النيابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر أمني: النجدة تلقت بلاغا من نقيب المحامين لتمكينه من دخول مقر اتحاد المحامين العرب بالقوة.. ورفض تحرير محضر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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