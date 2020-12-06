جراحات القلب أبرزها.. 11 تخصصا طبيا بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن التخصصات والتدخلات الطبية التي يتم إجراؤها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.



وأوضحت الوزارة، أن التدخلات الطبية التي يتم إجراؤها ضمن المبادرة تشمل 11 عملية، وهي؛ "قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحات الرمد، جراحات الأورام، الأوعية الدموية، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، زراعة الكلى، القساطر المخية".

وأشارت إلى أنه من خلال منظومة التسجيل الإلكتروني للمبادرة، يتم توزيع المريض على أقرب مستشفى له حسب طبيعة حالته الصحية وطبيعة العملية التي يتم إجراؤها، مناشدًا المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة بسرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة.



وأكدت الوزارة أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس.

وأكدت الوزارة أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحًا أن الوزارة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً.