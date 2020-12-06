المصرية لعلوم الطيران توقع برتوكول تعاون مع اكسيلانت للبالون الطائر

وقعت الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيرن المدني، اليوم الاحد، بروتوكول بين شركة إكسيلانت والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران للتدريب العملي لطلبة دفعة واحد طيار بالون هواء ساخن.

تعاقدت شركة إكسيلانت للبالون الطائر علي عدد 2 بالون طبقا لمتطلبات سلطة الطيران المدني موديل 2020 حديثة .

يذكر أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ضمت مؤخرًا من وزارة التعليم العالي معهدي هندسة وتكنولوجيا الطيران والحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء وكافة محتوياتهما من معامل و ورش ، و ذلك بموجب قرار كل من وزير الطيران المدني رقم (501) لسنة 2020، و أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير التعليم العالى رقم (810) لسنة 2020 .

تعد هذه المعاهد إضافة كبيرة للدور التعليمى الهام الذى تقوم به الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بما يمثل خطوة هامة في تطوير الأكاديمية لتوسيع قاعدة التخصصات بها، و ذلك من أجل تلبية متطلبات الطلاب في التعلم واكتساب المهارات الفنية و التقنيات المتطورة.