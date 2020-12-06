وقعت الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيرن المدني، اليوم الاحد، بروتوكول بين شركة إكسيلانت والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران للتدريب العملي لطلبة دفعة واحد طيار بالون هواء ساخن.
تعاقدت شركة إكسيلانت للبالون الطائر علي عدد 2 بالون طبقا لمتطلبات سلطة الطيران المدني موديل 2020 حديثة .
يذكر أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ضمت مؤخرًا من وزارة التعليم العالي معهدي هندسة وتكنولوجيا الطيران والحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء وكافة محتوياتهما من معامل و ورش ، و ذلك بموجب قرار كل من وزير الطيران المدني رقم (501) لسنة 2020، و أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير التعليم العالى رقم (810) لسنة 2020 .
تعد هذه المعاهد إضافة كبيرة للدور التعليمى الهام الذى تقوم به الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بما يمثل خطوة هامة في تطوير الأكاديمية لتوسيع قاعدة التخصصات بها، و ذلك من أجل تلبية متطلبات الطلاب في التعلم واكتساب المهارات الفنية و التقنيات المتطورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصرية لعلوم الطيران توقع برتوكول تعاون مع اكسيلانت للبالون الطائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.