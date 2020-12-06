محمد بديع وصفوان ثابت وأبوتريكة على رأس قوائم الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أعدت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة، والمحدثة حتى تاريخ 23 نوفمبر الماضى، على الدول التابعة لمجلس الأمن وذلك لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.





وبلغ عدد الإرهابيين المدرجين على قائمة الإرهاب فى مصر وفقا لـ 30 حكما صادرا خلال الفترة من 4 يوليو 2016، وحتى 23 نوفمبر 2020، نحو 6542 إرهابيا، بدلا من 6305 إرهابيين بينما بلغ عدد الجماعات والتنظيمات المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية 8 كيانات. وجاء على رأس القائمة : محمد بديع عبدالمجيد سامى محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر محمد محمد مرسى عيسى العياط محمد سعد توفيق الكتاتنى عصام الدين محمد حسين العريان السيد محمود عزت إبراهيم عيسى محمد محمد إبراهيم البلتاجى عصام أحمد محمود الحداد محمد محمد محمد أبو تريكة صفوان آحمد حسن ثابت وللإطلاع على باقى الأسماء اضغط هنا

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