صور : استجابة للأهالى .. تركيب إشارة مرور بشارع المكس بالإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - ووجه خلال جولة ميدانية، مساء اليوم الأحد، بسرعة الانتهاء من كل أعمال تطوير شارع المكس الرئيسى فى أسرع وقت للتسهيل على المواطنين.
وأضاف الشريف أنه سيتم تلبية جميع طلبات المواطنين فى الملفات التى تختص بها المحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لدراسة حل المشكلات التى تدخل فى اختصاصها.
يذكر أن المحافظ التقى عددًا من المواطنين فى أحد المقاهى الشعبية بالمنطقة، لسماع مشاكلهم، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، وسحر شعبان، رئيس حى غرب.
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