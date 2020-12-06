تعليق عنيف من المحامين الأردنيين على واقعة اقتحام مقر «اتحاد العرب»

أصدرت نقابة المحامين الأردنيين بيانا حول واقعة اقتحام مقر اتحاد المحامين العرب ، جاء نصه كالآتي:

"باستغراب شديد، وبصورة غير مسبوقة لم تحصل في تاريخ اتحاد المحامين العرب، وفي يوم عطلة رسمية، قامت مجموعة يقودها نقیب مصر باقتحام مقر اتحاد المحامين العرب، وخلع وكسر الأبواب، واحتلال مكتب الأمين العام للاتحاد وبث فيديو مباشر، جاء فيه من الاتهامات لأعضاء المكتب الدائم بما لا يليق بتعامل النقباء والزملاء وأعضاء المكتب الدائم، وكل ذلك انتصارا لمآرب شخصية تتناقض مع واقع الحال الذي شاهدناه وسمعناه أثناء وجودنا في القاهرة".

وتضمن البيان: إن الزميل العزيز نقيب مصر ذكر في كلمته أنه حريص علی الاتحاد، على الرغم من أنه أثناء تواجدنا في الاتحاد أرسل إلينا الزميل مجدي سخي " وكيل أول النقابة " وعضو المجلس صلاح سليمان لـ مفاوضتنا على الرجوع عن قرار المكتب الدائم المتضمن التجديد الخمسة أعضاء مكتب دائم عن مصر مقابل القبول بسحب الثقة من الأمين العام السابق والقبول بالأمين العام الجديد " المكاوي بنعيسی "، وعقد المكتب الدائم في شرم الشيخ.



وشمل البيان: لذلك فإن المكتب الدائم الطارئ يستنكر بشدة ويدين التصرف الذي تم يوم السبت الماضي الموافق ۲۰۲۰/۱۲/5 من اقتحام وكسر وخلع لمقر الاتحاد الذي جعل بعض النقابات وأعضاء المكتب الدائم ينادون بنقل مقر الاتحاد من القاهرة، وهو الأمر الذي نرفضه، ونصر على بقاء هذا المقر قاهرة المعز " مصر العروبة ".

وتابع البيان : نطالب نقيب مصر بأن يلتزم بقرارات المكتب الدائم الذي يعتبر السلطة القائمة على أمور الاتحاد، وإن الاتحاد ومكتبه الدائم لا دخل ولا شأن له في خلافات نقیب مصر النقيب السابق أو غيره.

وتابع: هذا المقر قاهرة المعز- مصر العروبة، ونطالب نقيب مصر بأن يلتزم بقرارات المكتب الدائم الذي يعتبر السلطة القائمة على أمور الاتحاد، وان الاتحاد ومكتبه الدائم لا دخل ولا شأن له في خلافات نقیب مصر النقيب السابق أو غيره.

