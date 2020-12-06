هيئة الطاقة الذرية تكرم الدكتور هشام فؤاد لحصوله على جائزة النيل للعلوم لعام 2019

ونوه الدكتور عاطف عبد الحميد عبد الفتاح رئيس هيئة الطاقة الذرية - خلال الحفل - بالدور العلمي الكبير الذي قدمه الدكتور هشام فؤاد على مدى حياته العلمية والعملية، والتي أثرى بها هيئة الطاقة الذرية، مشيرا إلى إنجازاته في دعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
ومن جهته، وجه الدكتور هشام فؤاد الشكر للدكتور عاطف عبد الحميد ولعلماء هيئة الطاقة الذرية على حفل التكريم، مشددا على ضرورة نقل الخبرات العلمية بين الأجيال وأهميتها لدعم البنية العلمية لأبناء الهيئة لدعم مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مؤكدا أهمية العمل وضرورة بذل أقصى المجهودات من كل العاملين في المجال العلمي من أجل مستقبل أفضل لمصر.
وعلى هامش حفل التكريم، كرم الدكتور عاطف علماء هيئة الطاقة الذرية الذين تم إدراج أسمائهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر استشهادا أكاديميًا في مختلف التخصصات اعتمادا على قاعدة البيانات العالمية (scopus)، وذلك بناء على التقرير الذي صدر مؤخرًا في جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2019.
والعلماء هم: الدكتور السيد أحمد إبراهيم حجازى والدكتور مصطفى محمد سليمان غراب من المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، والدكتور أحمد محمد أحمد القماش والدكتور ياسر عبد المحسن النادى إبراهيم والدكتور مصطفى محمد حامد محمد والدكتور عبد العزيز أحمد حسين نايل والدكتور صبحى مصطفى إبراهيم ياقوت من مركز المعامل الحارة وإدارة النفايات، والدكتور حسام الدين مصطفى صالح من مركز البحوث النووية.
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