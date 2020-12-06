مسئول حياة كريمة لــ دوت الخليج: نجهز للمرحلة الثالثة .. وانتهاء الأولى آخر ديسمبر

قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، انه سيتم الانتهاء من قرى المرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة بالكامل والتى تشمل 143 قرية في يونيه عام 2021 ، موضحا ان جميع المشروعات الخاصة بالمرحلة الاولى ستنتهى في نهاية ديسمبر الحالى ولكن مشروعات الصرف الصحى فقط التى تنفذ في القرى هى التى ستستمر حتى يونيه 2021 لأنها تحتاج الى عامين ماليين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، انه جار الان الاجراءات التحضيرية لبدء تطوير المرحلة الثالثة من مبادرة حياة كريمة، موضحا ان هناك تنسيقا بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعى لتحديد قرى المرحلة الثالثة واستثماراتها للبدء في التنفيذ، موضحا ان قرى المرحلة الثانية من المبادرة تم البدء فيها خلال تطوير قرى المرحلة الاولى.

ولفت الى انه خلال نهاية العام الحالى 2020 سيكون هناك 12 قرية جاهزة للافتتاح في محافظات مطروح واسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والاقصر.

وتستهدف المرحلة الاولى 143 قرية فيها 61 كبيرة الحجم من صرف صحى ومدارس وتوصيل مياه وفيها 53 تدخل مع الفئات الاولى بالرعاية ما بين تغيير منزل وتوفير رعاية صحية وغيره.

والمرحلة الثانية تستهدف 375 قرية باستثمارات 9.6 مليار جنيه وتتركز الاستثمارات في قطاع الصحة من خلال انشاء او رفع كفاءة الوحدات الصحية والتعليم انشاء مدارس جديدة او اضافة فصول او رفع كفاءة مدارس ومياه الشرب وتستهدف توصيل الى 100 % من القرى المستهدفة واستثمارات هامة في قطاع الشباب حيث يتم ضخ 120 مليون جنيه لتأهيل او توفير مراكز شباب في القرى التى لا يوجد بها وكذلك استثمارات في قطاع الطب البيطرى لانه دعامة للاقتصاد الريفى فيتم ضخ 108 ملايين جنبه في قطاع الطب البيطرى وقطاع الرى من خلال تبطين الترع والذى يخلق مساحات جيدة لاستغلالها في المشروعات وكذلك حفاظا على البيئة من التلوث .

يذكر ان مبادرة حياة كريمة هى مبادرة دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لها في 2 يناير عام 2019 والهدف منها تحسين مستوى المعيشة في القرى الاكثر احتياجا او القرى المصنفة انها اكثر فقرا وهى التى يزيد عدد الفقر فيها عن 55 % ،وهى عادة تنتشر في 16 محافظة ويعيش بها 12.4 مليون مواطن وتستهدف تطوير 1000 قرية اكثر احتياجا على 5 مراحل.

المبادرة تستهدف 143 قرية في المرحلة الاولى في العام المالى 2019-2020 ،وجار الان انهاء مشروعاتها وموجودة في 11 محافظة معظمها في محافظات الصعيد وهي المنيا واسيوط وسوهاج وقنا و الاقصر واسوان والوادى الجديد ومطروح والبحيرة والدقهلية والقليوبية باجمالى 1.81 مليون مستفيد وباستثمارات بلغت 3.95 مليار جنيه.