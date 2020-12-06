تفاصيل باقة كيكس من المصرية للاتصالات تبدأ من 12 جنيه.. تحيا مصر تنشر أكواد وي

يقدم تحيا مصر تفاصيل باقة كيكس من المصرية للاتصالات والتى تبدأ من 12 جنيه وتوفر ميجاباتيس بأسعار مخفضة فهى من أكثر باقات المصرية للاتصالات التى يقبل على تفعيلها الكثير من العملاء.

تمنح 500 كيكس ومدة صلاحية الباقة 30 يومًا، وسعر الاشتراك 12 جنيه، والكود *666*12#.

كود باقة كيكس 20 من المصرية للاتصالات

تمنح 1000 كيكس ومدة صلاحية الباقة 30 يومًا، وسعر الاشتراك 20 جنيه، والكود *666*20#

كود باقة كيكس 30 من المصرية للاتصالات

تمنح 1600 كيكس ومدة صلاحية الباقة 30 يومًا، وسعر الاشتراك 30 جنيه، والكود *666*30#

كود باقة كيكس 40 من المصرية للاتصالات

تمنح 2400 كيكس ومدة صلاحية الباقة 30 يومًا، وسعر الاشتراك 40 جنيه، والكود *666*40#

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كود باقة كيكس 60 من المصرية للاتصالات

تمنح 400 كيكس ومدة صلاحية الباقة 30 يومًا، وسعر الاشتراك 60 جنيه، والكود *666*60#

تفاصيل باقات كنترول كيكس من المصرية للاتصالات

5 أرقام مفضلة

اختار 5 أرقام تكلمهم ضعف الوقت عن طريق #555*666*

1 كيكس = 2 دقيقة للرقم المفضل

الأرقام المفضلة تشمل أرقام we (موبايل فقط)

يتم اختيار الرقم المفضل أول مرة مجاناً و يمكن تغيير الرقم مرة واحدة في الشهر بـ1 جنيه

باقات كيكس x2 من المصرية للاتصالات

كود كيكس 12 x2 من المصرية للاتصالات

سعر الباقة 10 جنيه وصالحة لمدة 30 يوم.

كود كيكس 20 x2 من المصرية للاتصالات

سعر الباقة 15 جنيه وصالحة لمدة 30 يوم.

كود كيكس 30 x2 من المصرية للاتصالات

سعر الباقة 15 جنيه وصالحة لمدة 30 يوم.

كود كيكس 40 x2 من المصرية للاتصالات

سعر الباقة 15 جنيه وصالحة لمدة 30 يوم.

كود كيكس 60 x2 من المصرية للاتصالات

سعر الباقة 15 جنيه وصالحة لمدة 30 يوم.

كود باقات كيكس x2 من المصرية للاتصالات



تقدر تضاعف الكيكسات باشتراك شهري يبدأ من 10 جنيه عن طريق #666*666*

صلاحية هذه الباقات 30 يوم وتجدد تلقائيا عند الاشتراك فيها اول مرة

الباقة x2 لا تطبق خارج الشبكة

عدد 1 كيكس = 2 دقيقة لشبكة we محمول أو أرضي

عدد 1 كيكس= 2 ميجابايت

