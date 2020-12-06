مليونير مليونير.. مهندس بترول يلقى بأمواله للناس من البلكونة "فيديو"

فى مشهد درامى لا يحدث إلا فى الأفلام العربية، قام مهندس بترول بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة بالوقوف فى شرفة منزلة، وألقى أموال على عدد كبير من المواطنين متجمعين أسفل البلكونة، فى لقطة نادرة للغاية.

وبالتصوير البطئ، خرج رجل هرم يبلغ الستنين أو أكثر من داخل غرفته متوجهًا إلى "بلكونة" منزله، وفى يده "رزمة" من المال من فئة مئتى جنيه، وألقاها مواطنين تجمعوا بسرعة عند رؤيته، وردد الرجل الستيني الذى يدعى صبرى دومة، وهو يلقى المال " ادعوا لعمكم صبرى".

ليست تلك هى المرة الأولى التى يلقى صبرى دومة أمواله على الناس فى الشارع، بل كرر الأمر مؤخرًا لإصابته بمشاكل فى القلب، مطالبًا الناس بالدعاء له، وفقًا لحديث أحد جيرانه مع "تحيا مصر".

ويقول محمد حسين، أحد جيرانه:" العم صبرى متعلم ومثقف، ولكنه دائمًا ما يُصدر منه أفعال غريبة، مثل إلقاؤه للمال فى الشارع، حتى يدعوا له الناس بالشفاء".

مليونير مليونر".. مشهد العم صبرى يحيلنا بسرعة إلى مقدمة مسلسل بـ "100 وش"، والذى أذيع فى رمضان مع اختلاف المحتوى بين الاثنين، حيث عبر صبرى دومة مهندس البترول ، عن ثرائه الفاحش بتوزيعه المال على الناس.

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تداول مواقع التواصل الاجتماعى، ما فعله مهندس البترول، بسرعة وردد كثيرون، بأنهم كانوا يتمون أن يكون محل المواطنين، الذين يتلقفون الأموال الملقاة من العم صبرى، حيث قال أحدهم " ماتيجي عندنا يا عم صبرى وأنا هادعيلك طول العمر"، وعلق آخر " والنبى وأنا والنبى".

