متخصص في العلاقات الدولية: مصر وفرنسا اتفقتا على التصنيع العسكري المشترك

قال أيمن سمير، المتخصص في العلاقات الدولية، إن العلاقات بين مصر وفرنسا قوية وتاريخية، واستعان محمد علي باشا بالفرنسيين في تسليح الجيش.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي احترمت إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو.
ولفت المتخصص في العلاقات الدولية، أن السيسي أولى العلاقات مع فرنسا اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى وجود تطابقًا في الرؤى بين مصر وفرنسا في القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقود حملة لاقتلاع أفكار جماعة الإخوان الإرهابية في فرنسا، مؤكدا وجود تنظيم إرهابي إخواني يهاجم الفتيات والسيدات في فرنسا.
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واستطرد أن فرنسا تواجه الأطماع التركية في شرق المتوسط، لافتا إلى أن فرنسا من أكثر الدول التي اكتوت بالإرهاب.
وأكد أن ماكرون كشف عن تقديم تركيا دعم للجماعات الإرهابية، مضيفا ان تركيا تدعم الميليشيات الإرهابية في غرب ليبيا.
ولفت إلى أن مصر وفرنسا اتفقتا على التصنيع العسكري المشترك
واختتم، موقف ألمانيا من أردوغان تغير وأصبح في اتجاه فرض عقوبات على تركيا.
وأوضح أن الجيش والشعب الليبي يؤيدان الحل السياسي في الأزمة الليبية.
وأكد أن هناك فضيحة في تركيا وهي الخبز المعلق التي كانت موجودة في العهد العثماني، وتؤكد على أن الحصول على الخبز بات من الأمور الصعبة في تركيا.
واختتم أن تركيا من الممكن أن تعلن إفلاسها بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعانيها، وأنها قد تكون أول دولة تعجز عن سداد ديونها العاجلة.
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