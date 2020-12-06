متخصص في العلاقات الدولية: مصر وفرنسا اتفقتا على التصنيع العسكري المشترك

قال أيمن سمير، المتخصص في العلاقات الدولية، إن العلاقات بين مصر وفرنسا قوية وتاريخية، واستعان محمد علي باشا بالفرنسيين في تسليح الجيش.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي احترمت إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو.

ولفت المتخصص في العلاقات الدولية، أن السيسي أولى العلاقات مع فرنسا اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى وجود تطابقًا في الرؤى بين مصر وفرنسا في القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقود حملة لاقتلاع أفكار جماعة الإخوان الإرهابية في فرنسا، مؤكدا وجود تنظيم إرهابي إخواني يهاجم الفتيات والسيدات في فرنسا.

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