أستاذ بالأكاديمية الروسية: كورونا سيتبخر في 2022

قال محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية، إن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا خفيفة، وتتمثل في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، إلى جانب «تكسير بالجسم».

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن اللقاحات تعطي وقاية من كورونا لمدة عام ونصف العام، مشيرًا إلى أن تبخر فيروس كورونا مع حلول عام 2022، مؤكدًا أن اللقاح الروسي لفيروس كورونا عبارة عن جرعتين مختلفتين، مردفا، اللقاح الروسي يمنع كورونا نهائيا وأعراضه الجانبية ليوم واحد فقط.

ولفت إلى أن لقاحي فايزر، وموديرنا، لا يقضيان على فيروس كورونا نهائيًا، مؤكدا على أن لقاحات كورونا حرب تجارية بين الدول.

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