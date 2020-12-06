هل لقاحات كورونا المعلن عنها آمنة؟

قال الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري الباثولوجي في لندن، إن بريطانيا تعاقدت على 3 أنواع من اللقاحات، مشيرا إلى أن جميعها تعمل بشكل مختلف داخل الجسم

وأضاف أن لقاح فايزر، تكنولوجيا جديدة في عالم اللقاحات غير معروفة، مؤكدًا أن شركة فايزر أنهت المراحل الثلاث للتجارب السريرية على لقاحها، لافتا إلى أن التجارب أفضت إلى أن اللقاح آمن وسليم.

وأضاف أن اللقاح الروسي رخيص السعر وآمن، مؤكدا أن كل اللقاحات التي تم الإعلان عنها آمنة وفعالة ولا يوجد مخاطر منها.

واستطرد: السوشيال ميديا تروج شائعات خاطئة بشأن لقاح فايزر، مؤكدا أن أول تلقيح باللقاح في بريطانيا نهاية العام الجاري.

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