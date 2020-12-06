تكاثرت شائعات ارتباط الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين خلال الفترة الماضية، بسبب تكرار ظهورهما معا في عدد من الأماكن ولم يعلق الطرفان على أي من هذه الأنباء.
كانت البداية بمشاركة هنا شيحة متابعيها بصورة جديدة من كواليس مشاركتها في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
ونشرت هنا شيحة صورة من أحد الأماكن المغلقة وخلفها مرآة مستطيلة ذات إطار ذهبي، وظهرت هنا وهي ترتدي فستانًا مفتوحًا من اللون الأسود ونظارة شمس.
اقرأ أيضا: أول ظهور بعد شهر العسل لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في القاهرة السينمائي (صورة)
اللافت أن محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين قد شارك عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه على Instagram، صورة من نفس المكان الذي تواجدت فيه هنا في نفس الوقت، وقد ظهر انعكاس هنا شيحة في المرآه وهي تلتقط الصورة بنفسها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على حقيقة ارتباط هنا شيحة بابن شقيق إلهام شاهين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.