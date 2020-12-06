تعرف على حقيقة ارتباط هنا شيحة بابن شقيق إلهام شاهين

تكاثرت شائعات ارتباط الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين خلال الفترة الماضية، بسبب تكرار ظهورهما معا ‏في عدد من الأماكن ولم يعلق الطرفان على أي من هذه الأنباء.‏

كانت البداية بمشاركة هنا شيحة متابعيها بصورة جديدة من كواليس مشاركتها في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي ‏الدولي.‏

ونشرت هنا شيحة صورة من أحد الأماكن المغلقة وخلفها مرآة مستطيلة ذات إطار ذهبي، وظهرت هنا وهي ترتدي فستانًا مفتوحًا من ‏اللون الأسود ونظارة شمس.‏

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اللافت أن محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين قد شارك عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه على Instagram، صورة من ‏نفس المكان الذي تواجدت فيه هنا في نفس الوقت، وقد ظهر انعكاس هنا شيحة في المرآه وهي تلتقط الصورة بنفسها.‏