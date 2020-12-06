شهادات استثمار البنك الأهلي المصري | تحيا مصر يوضح تفاصيل شهادة المجموعة "ج"

يوضح تحيا مصر تفاصيل شهادة المجموعة "ج" من البنك الأهلي المصري والجوائز المضافة عليها، فهي من أشهر شهادات استثمار البنك الأهلي المصري ويقبل على شرائها الكثير من العملاء ويدخلون سحب على جوائز.

شهادة المجموعة "ج" ذات الجوائز من البنك الأهلي المصري

حدد البنك الأهلي المصري فئات الشهادة 5 و 10 و 50 و 100 و 500 و 1000 جنيه.

- مدة الشهادة 10 سنوات.

- يحق لصاحب الشهادة الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

- يمكن استرداد القيمة الأسمية لـ شهادات استثمار البنك الأهلي بعد دخولها أول سحب.

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- تجدد الشهادة تلقائيا لمدة عشر سنوات أخرى من تاريخ استحقاقها.

- تحمل كل شهادة أرقاما بعدد ما تحتويه من جنيهات و لكل رقم منها حق الدخول في السحب على الجوائز.

- يتم سحب دورى ست مرات شهرياً، تتمتع به جميع الشهادات المباعـة بعـد مضي شهر على شهـر الشراء ولمـدة عشرون عاما طالما لـم تستـرد قيمتها من البنك.

- كما يتم سحب مميز كل شهرين (6 مرات سنويا ) للشهـادات التـى مضى على شرائها ثلاث سنوات فأكثر.

- سحب 15 مارس و 15 سبتمبر (مرتين سنويا) من كل عام يقتصر الدخول فيه على الشهادات التى مضى علـى شرائها خمـس سنوات فأكثر.

