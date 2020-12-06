بنك مصر يحظى بجائزة أفضل استراتيجية للموارد البشرية

حصد بنك مصر جائزة أفضل استراتيجية للموارد البشرية مصر لعام 2020 من مؤسسة ذا ديجيتال بانكر العالمية، نظرًا لجهود بنك مصر المجتمعية والمساهمة بالعديد من الأنشطة.

وجاء اختيار بنك مصر ضمن الفائزين وفق مجموعة كبيرة من المعايير الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين الدوليين.وكرمت مؤسسة "ذا ديجيتال بانكر" العالمية بنك مصر في احتفالية كبيرة أقامتها افتراضياً عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.

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وفي هذا الصدد، قال هانى السمرة رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر إن البنك يولى أهمية كبرى لتطبيق مبادئ الحوكمة

وأوضح أن بنك مصر يحظر التمييز على أساس العرق أو الدين أو المعتقدات السياسية أو النوع أو على أى أساس آخر، ويحترم الحق فى الانضمام إلى الاتحادات العمالية، ويتبنى برنامجًا تدريبيًا مميزًا لتأهيل موظفيه على القدرات المناسبة لطبيعة عملهم، حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب المتقدمة

