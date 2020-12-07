فيديو.. البابا تواضروس عن إجراءات مواجهة كورونا: نأخذ القرار وفق المستجدات

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة تتابع الحالة الصحية فى مصر، مضيفًا: "لاحظنا وجود زيادة فى إصابات كورونا ووفاة عدد من الكهنة".





وأضاف البابا تواضروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "on"، مساء الأحد، أن الكنيسة بدأت الصوم منذ 25 نوفمبر الماضى، ومنذ 10 ديسمبر بدأت صلوات تخص السيدة العذراء وهذه الصلوات تقام ليلا، مؤكدًا أن الكنيسة اتخذت قرارا بمتابعة الصلوات عبر التليفزيون من خلال تسجيلات سابقة، وصلوات محدودة للآباء الكهنة، معلقا: "ربنا يعدى الأيام بخير". وأوضح أن إقامة القداسات يتوقف على تقدير الآباء بالإيباراشيات، خصوصًا وأن هناك عددا من المحافظات لا تسجل بها إصابات بكورونا، مستطردا: "بنتابع بيانات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والوضع الصحى على الأرض وفى ضوء ما يستجد بناخد القرار المناسب".

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