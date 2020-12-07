فيديو.. البابا تواضروس: احتفالات أعياد الميلاد غالبا هتكون محدودة

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، معلقًا على الاحتفالات بأعياد الميلاد: "إحنا لسه منعرفش الظروف، فاضل 3 أسابيع على 25 ديسمبر، لكن غالبا هتكون الاحتفالات محدودة، وكل ده من باب الحفاظ على أرواح الناس، ونتمنى الأمور تكون أفضل".





وعن إجراءاته لمواجهة كورونا قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "on"، مساء الأحد: "بسمع الكلام، برتدى الكمامة وبغسل إيدى بالماء والصابون، وبلتزم بالتباعد الاجتماعى"، موضحًا أن هناك 20 من الآباء الكهنة توفوا بكورونا منذ بداية الجائحة. وبخصوص طقس التناول قال: "الطقس موجود لأنه موجود تحت ثوابت العقيدة، لكن الفكرة فى التجمع، ولما نقلل التجمع احتمالات الإصابة تقل، والتناول مش ممكن ينزل الفيروس لأن الكنيسة عايشة به منذ 20 قرنا".

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