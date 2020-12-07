بطريرك الكاثوليك يضع شروط إقامة قداس عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وقرر البطريرك إقامة القداسات فى كل الكنائس بحضور 40٪ من سعة الكنيسة ومراعاة التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامة طوال وقت القداس، ويسمح الكاهن بوضع المناولة فى يد المتناول لا فمه.

ويقام قداس عيد الميلاد فى 25 ديسمبر بنفس الإجراءات، ويمكن إقامة قداس آخر صباح يوم العيد لتقليل عدد الحضور، وقرر البطريرك وقف جميع الاجتماعات ومدارس الأحد وسهرات كيهك.