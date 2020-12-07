مطران بورسعيد: إقامة القداسات بنسبة حضور 25٪ وإلغاء الرحلات

جدة - نرمين السيد - وأوضح الأنبا تادرس، أن القداسات ستقام بنسبة حضور 25٪، مع التشديد فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وتابع: "بالنسبة لسهرات كيهك تقام بعد رفع بخور عشية وحتى الساعة الحادية عشرة مساء".

كما أعلن توقف الرحلات من وإلى كنائس بورسعيد، كذلك توقف الزيارات المنزلية.