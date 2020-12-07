مطرانية طنطا : الاكتفاء بقداس واحد يومى الجمعة والأحد

جدة - نرمين السيد - وأكد فى بيانه وقف جميع الاجتماعات و"مدارس الأحد"، والاكتفاء بقداس واحد يومى الجمعة والأحد بحضور 50 فردا فقط مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وبالنسبة لسهرات شهر "كيهك" تقام بحضور كاهن واحد وخمس شمامسة بدون حضور شعبى.

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