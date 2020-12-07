3 أيام إجازة رسمية بدايةً من الإثنين بجميع مدارس هذه المحافظة ويومين إجازة ببعض المدارس في 13 محافظة

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محمد سياف - ابو ظبي - صدر اليوم قراراً رسمياً بـ 3 أيام إجازة رسمية بجميع مدارس إحدى المحافظات المصرية، مع منح بعض المدارس إجازة يومين اثنين في حوالي 13 محافظة أخرى، وذلك بسبب جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 والتي تجري خلال يومي الإثنين 7 ديسمبر والثلاثاء 8 ديسمبر.

3 أيام إجازة رسمية بدايةً من الإثنين بجميع مدارس هذه المحافظة ويومين بمحافظات أخرى

حيث تجري جولة الإعادة غداً الإثنين في 13 محافظة وهي

القاهرة.

الغربية.

الشرقية.

كفر الشيخ.

دمياط.

السويس.

الإسماعيلية.

القليوبية.

الدقهلية.

المنوفية.

بور سعيد.

جنوب سيناء.

شمال سيناء.

واليوم قرر محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة منع جميع المدارس 3 أيام إجازة رسمية “الإثنين والثلاثاء والأربعاء”، وهي إجازة استثنائية بسبب جولة الإعادة في الإنتخابات، يومين للإنتخابات، واليوم الثالث للفرز والتعقيم، على أن تعود الدراسة يوم الخميس القادم.

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وفي سياق متصل فقد تقرر تعطيل الدراسة غداً الإثنين وبعد غد الثلاثاء في المدارس التي بها لجان انتخابية في المحافظات المذكورة فقط، على أن تعود الدراسة إلى طبيعتها يوم الأربعاء بنفس المحافظات.