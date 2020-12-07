“تحذير” عدم الإدلاء بصوتك بجولة الإعادة في انتخابات النواب يومي الإثنين والثلاثاء قد يعرضك لغرامة 500 جنيه

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محمد سياف - ابو ظبي - من المقرر أن تجري جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلة الثانية خلال يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر الجاري، وتجري إعادة الجولة الثانية في ثلاثة عشر محافظة وهذه المحافظات هي.

“تحذير” ارتكاب هذه المخالفة خلال يومي الإثنين والثلاثاء تغرم صاحبها 500 جنيه

القاهرة.

الغربية.

الشرقية.

كفر الشيخ.

دمياط.

السويس.

الإسماعيلية.

القليوبية.

الدقهلية.

المنوفية.

بور سعيد.

جنوب سيناء.

شمال سيناء.

ووفق القانون الصادر برقم 140 لعام 2020 فإن من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الإنتخابات أو خلال الإستفتاءات، وكان تخلفه بغير عذر فإنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز الـ500 جنيه مصري، وذلك وفق المادة رقم 57 من القانون المذكور.

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وفي سياق متصل فقد قرر محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة منع جميع المدارس 3 أيام إجازة رسمية “الإثنين والثلاثاء والأربعاء”، وهي إجازة استثنائية بسبب جولة الإعادة في الإنتخابات، يومين للإنتخابات، واليوم الثالث للفرز والتعقيم، على أن تعود الدراسة يوم الخميس القادم، كما أن يومي الإنتخابات إجازة في المدارس التي بها لجان إنتخابية بالمحافظات المذكورة.