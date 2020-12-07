انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد والإجمالي يسجل 118432 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 6 ديسمبر، حالة من الإستقرار النسبي الملحوظ في مصابي الفيروس التاجي، وسط تحذيرات حكومية مصرية من دخول مصر لهذه المرحلة، والتي وصفها أحد الأطباء بأنها ستكون هناك كوارة حال دخول موجة ثانية من كورونا إلى مصر،

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 6 ديسمبر

ووفق بيان وزارة الصحة اليوم فقد تم تسجيل 177 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبهذا يرتفع إجمالي الأعداد التي تم شفاؤها منذ بداية أزمة كورونا إلى 103501 حالة حتى الآن، وتؤكد الصحة على خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل بعد تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية

أما أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد بلغت 418 حالة إصابة جديدة، بانخفاض 5 حالات عن الأمس، وخلال الأيام الماضية كانت الأعداد تتزايد كل يوم أكثر من الذي سبقه، وبهذا يرتفع مؤشر الإصابات منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم إلى 118432 حالة.

كما سجلت الصحة اليوم 21 حالة وفاه، مقارنة بـ28 حالة أول أمس، ليرتفع مؤشر الوفيات إلى 6771 حالة حتى الآن، وتؤكد الصحة على أن أعداد الإصابات بكورونا أخذت منحنى تصاعدي جديد، مع توقعات بزيادات أخرى خلال الأيام المقبلة.

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وفي ظل تزايد الأعداد أعلنت الدكتورة هالة زايد أن المستشفيات الخاصة هي شريك أساسي في مواجهة فيروس كورونا، وذلك في ظل تزايد الأعداد، أكدت الوزيرة أن القاهرة والإسكندرية والجيزة هم من أكثر المحافظات إصابة في مصر، كما أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قراراً بتخفيض أعداد الموظفين العاملين في جميع المصالح الحكومية بنسبة 50%.