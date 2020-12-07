موقع تحيا مصر يلتقي نائبات تنسيقية شباب الأحزاب في البرلمان

استضاف موقع تحيا مصر عدد من نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممن تأكد فوزهم في الانتخابات البرلمانية الجارية، حيث حل كل من مرثا محروس ومارسيل سمير ورشا أبوشقرة ضيوفاً في حضور رئيس التحرير عمرو الديب.
وقد تطرق النائبات إلى الملفات الطارئة، والمتعلقة بالوضع الاقتصادي المصري، وتداعيات أزمة كورونا، وقضايا الانتماء والمواطنة والمعطيات الخاصة بسد النهضة في ضوء الاضطرابات الداخلية في إثيوبيا.،.
بعدها أطلق النائبات تصريحات حول المعايير والمحددات المطلوبة للإنضمام إلى كيان التنسيقية، من حيث الكفاءة والأقتدار والتميز الذي لايعرف الواسطة أو المحسوبية.
وقد تم توجيه أسئلة لهم حول أجندتهم وأولوياتهم تحت قبة البرلمان، مع تقييمهم لتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتحقيقها نجاح ملحوظ الفترة الماضية في استحقاقات مختلفة.
ورسم النائبات شكل العلاقة التي ستجمعهم بأعضاء مجلس الشيوخ، وكيفية الاستفادة المشتركة بينهم وبين نواب المحافظين اللذين تجمعهم كلهم مظلة واحدة وهو الإنتماء للتنسيقية، ونفوا في معرض ردهم على أسئلة فريق تحيا مصر وجود أي خلافات أيدولوجية بسبب وجود تيارات واتجاهات مختلفة داخل تجربتهم الشبابية الجديدة..
وقد عبر نائبات التنسيقية عن احتفاءهم بتجربة موقع تحيا مصر الإخباري، قبل أن
يكشفن عن رغباتهم في الانضمام إلى لجان نوعية بعينها، موجهين مجموعة من الرسائل المختلفة لقياداتهم في أحزاب الوفد والتجمع وحماة الوطن
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