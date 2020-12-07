موقع تحيا مصر يلتقي نائبات تنسيقية شباب الأحزاب في البرلمان

بعدها أطلق النائبات تصريحات حول المعايير والمحددات المطلوبة للإنضمام إلى كيان التنسيقية، من حيث الكفاءة والأقتدار والتميز الذي لايعرف الواسطة أو المحسوبية.

وقد تم توجيه أسئلة لهم حول أجندتهم وأولوياتهم تحت قبة البرلمان، مع تقييمهم لتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتحقيقها نجاح ملحوظ الفترة الماضية في استحقاقات مختلفة.

ورسم النائبات شكل العلاقة التي ستجمعهم بأعضاء مجلس الشيوخ، وكيفية الاستفادة المشتركة بينهم وبين نواب المحافظين اللذين تجمعهم كلهم مظلة واحدة وهو الإنتماء للتنسيقية، ونفوا في معرض ردهم على أسئلة فريق تحيا مصر وجود أي خلافات أيدولوجية بسبب وجود تيارات واتجاهات مختلفة داخل تجربتهم الشبابية الجديدة..

وقد عبر نائبات التنسيقية عن احتفاءهم بتجربة موقع تحيا مصر الإخباري، قبل أن

يكشفن عن رغباتهم في الانضمام إلى لجان نوعية بعينها، موجهين مجموعة من الرسائل المختلفة لقياداتهم في أحزاب الوفد والتجمع وحماة الوطن