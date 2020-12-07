بنك القاهرة يحصد جائزة أفضل أمين حفظ في 2020

حصد بنك القاهرة جائزة أفضل أمين حفظ محلي لعام 2020 وفق ما أعلنته Global Finance Magazine التى تعد من أهم الجوائز العالمية التي تمنحها المؤسسة في مجالات عديدة على المستوى العالمي للبنوك والمؤسسات المالية، استناداً إلى مجموعة من الركائز والمعايير الأساسية التي تحددها لجنة المحكمين بالمجلة والتي تضم في عضويتها نخبة من المحررين الاقتصاديين والمستشارين الماليين العالميين لتحديد أفضل مقدمي الخدمة في الأسواق المحلية.

بنك القاهرة

ومن جانبه، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن سلسلة الجوائز المتتابعة التي يحصل عليها البنك في مجالات عديدة تعكس ما حققته خطة التطوير المتكاملة التي انتهجها البنك والتي جاء في مقدمتها إستحداث إدارات جديدة لرفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء وفى مقدمتها قطاع المعاملات المصرفية الدولية Global Transaction Banking وما يتضمنه من محاور عمل عديدة أبرزها إدارة منتجات الأوراق المالية.

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وأضاف رئيس بنك القاهرة، أنه تم إستحداث عدة منتجات مصرفية لجذب عملاء جدد للبنك، مشيراً إلى أنه فى إطار الخدمات المميزة التي يتم تقديمها للعملاء، والعلاقات الجيدة بجميع أطراف السوق نجح قطاع المعاملات المصرفية الدولية فى زمن قياسي بترسيخ أداءه المتميز في أسواق الأوراق المالية

والجدير بالذكر أن يعد بنك القاهرة من أوائل البنوك المحلية التي تقدم تلك الخدمة المتخصصة والتي تقدم بنطاق واسع في كافة البنوك العالمية وهو ما يعكس اهتمام إدارة البنك الحالية بتقديم أحدث الحلول المصرفية الى عملاءه بالمعايير الحديثة.

