شهادات ادخار بنك CIB بالجنيه المصري.. تحيا مصر يكشف التفاصيل

يقدم بنك CIB باقة من شهادات الإدخار بالجنية المصري بنسب متعددة وفوائد مختلفة لتناسب كافة احتياجات عملاء بنك CIB من مختلف المحافظات.
أنواع شهادات ادخار بنك CIB بالجنيه المصرى
شهادة الإدخار ذات العائد الثابت
- مدة الشهادة 3 أو 5 سنوات
- الحد الأدنى للشراء 1,000 جنيه ومضاعفاتها.
- يتم احتساب العائد ويُصرف شهرياً، ربع سنوياَ، نصف سنوياً أو سنوياً (طبقاً لمدة الشهادة)
مدة الشهادة 3 سنوات
الحد الأدني للشراء 6,000 جنيه مصرى ومضاعفات ال 1,000 جنيه مصرى (ذات العائد الشهرى)
أسعار العائد المطبقه تتغير طبقا للتغيير في سعر الإيداع والخصم المعلن من البنك المركزي المصرى
فى حالة استحقاق العائد يوم اجازة اسبوعية او اجازة رسمية , تضاف أيام العطله الرسميه أو الأسبوعيه الي عدد أيام الشهر في احتساب العائد وتتم التسوية في أخر اضافة للعائد عند استحقاق الشهادة.
في حاله اذا وافق تاريخ استحقاق صرف العائد يوم عطله رسمية أو اجازة عمل بنهاية الشهر، فانه يتم صرف العائد باخر يوم عمل قبل يوم الاستحقاق بنفس الشهر.
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شهادة الإدخار ذات العائد التراكمي
مدة الشهادة 3 أو 5 سنوات
الحد الأدنى للشراء 5,000 جنيه مصري ومضاعفاتها
يتم احتساب وصرف العائد عند تاريخ الاستحقاق
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