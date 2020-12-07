وزير الخارجية الفرنسى : مصر بقيادة السيسى نجحت فى استعادة دورها المحورى

جدة - نرمين السيد - قال جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، نجحت خلال سنوات قليلة فى استعادة دورها المحورى الإقليمى الفعال على نحو عكس عراقة الحضارة المصرية الممتدة.





وأضاف خلال استقباله للرئيس السيسى، فى مقر وزارة الخارجية الفرنسية، أن هذا ما تجسد أيضاً فى النجاحات الضخمة المتتالية داخل مصر سواء على مستوى الاستقرار والامن ومكافحة الارهاب أو على المستوى الاقتصادى والتنموى والاجتماعى. وفى وقت سابق، قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استهل اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بمقابلة "جان إيف لودريان"، وزير خارجية فرنسا، وذلك مساء اليوم بمقر وزارة الخارجية الفرنسية. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية الفرنسى رحب بزيارة الرئيس إلى باريس، مؤكداً ثقته فى أن تلك الزيارة ومباحثات الرئيس المرتقبة مع الرئيس الفرنسى ماكرون ستدعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابى، فى ظل تطلع فرنسا لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.

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