السيسى : تسوية أزمات المنطقة تتطلب دعما دوليا لاستعادة المؤسسات الوطنية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا، والتى تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة حوض المتوسط والشرق الأوسط.





وأعرب السيسى، خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسى، عن التطلع للتنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع فى كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا والأزمات فى بعض من دول المنطقة، حيث أكد الرئيس أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الدعم الكامل من المجتمع الدولى لاستعادة المؤسسات الوطنية لتلك الدول من أجل عودتها إلى وضعها الطبيعى وتقويتها لمواجهة التدخلات والأطماع الخارجية ودحر خطر الإرهاب، وتحقيق التوازن بين دول المنطقة.

وشدد الرئيس على الأهمية المتنامية فى الوقت الراهن لدعم جسور التواصل ومسارات الحوار سعياً نحو تحقيق تفاهم مشترك بين العالمين الإسلامى والأوروبى على نحو من الاحترام المتبادل لخصوصيات كل منهما.

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