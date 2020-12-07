وزير خارجية فرنسا: زيارة الرئيس السيسي لباريس ستدعم مسيرة العلاقات بين البلدين

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بمقابلة «جان إيف لودريان» وزير خارجية فرنسا، وذلك مساء اليوم بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الفرنسي رحب بزيارة الرئيس إلى باريس، مؤكداً ثقته في أن تلك الزيارة ومباحثاته المرتقبة مع الرئيس الفرنسي «ماكرون» ستدعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، في ظل تطلع فرنسا لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.
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