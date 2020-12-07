انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الإثنين: سحب رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والمناطق المتأثرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر، وأشارت الأرصاد في بيان لها أنه سوف يسود اليوم طقس دافىء بالسواحل الشمالية ومائل للدفء بالقاهرة وشمال الصعيد وحار بجنوب الصعيد نهاراً.

الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الإثنين 7 ديسمبر

ويكون الطقس بارد ليلاً على شمالي البلاد وشديد البرودة بشمال وجنوب الصعيد، كما أن هناك نشاط للرياح بالقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق، كما يؤدي نشاط الرياح إلى إضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس.

وأضافت الأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية أشارت إلى تكون السحب الرعدية على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق الأخرى مثل مطروح، والتي يصاحبها سقوط أمطار.

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وأضافت الهيئة العامة للأرصاد أن الرياح الجنوبية الغربية سوف يصاحبها هبات علي القاهرة وشمال الصعيد والصحراء الغربية والدلتا وتكون الرياح مثيرة للاتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويصاحبها غطاء سحابي معه تيار نفاث يتساقط معة أمطار على السواحل الشمالية ولكن حالة الطقس في المجمل مائل الحرارة نهاراً وبارد ليلاً، والتفاصيل في التقرير التالي.