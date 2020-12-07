تحيا مصر يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأثنين 7-12 -2020 أورنج / اتصالات مصر / فودافون

يوضح تحيا مصر نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأثنين 7- 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات. آخر أخبار فودافون

يوضح تحيا مصر تفاصيل باقة المارد من فودافون باعتبارها من أشهر الباقات التى توفرها الشركة لعملائها وتتيح باقات المارد من فودافون إمكانية فتح إنترنت وعمل مكالمات كثيرة لشبكة فودافون والشبكات الأخرى.

آخر أخبار المصرية للاتصالات

يقدم تحيا مصر تفاصيل باقة كيكس من المصرية للاتصالات والتى تبدأ من 12 جنيه وتوفر ميجاباتيس بأسعار مخفضة فهى من أكثر باقات المصرية للاتصالات التى يقبل على تفعيلها الكثير من العملاء.

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