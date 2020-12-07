تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأثنين 7 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الأثنين 7- 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.
آخر أخبار البنك الأهلي المصري
يوضح تحيا مصر تفاصيل شهادة المجموعة "ج" من البنك الأهلي المصري والجوائز المضافة عليها، فهي من أشهر شهادات استثمار البنك الأهلي المصري ويقبل على شرائها الكثير من العملاء ويدخلون سحب على جوائز.
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