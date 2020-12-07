وفاة القمص سبداروس عبد المسيح كاهن الكنيسة القبطية فى أوهايو بأمريكا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة العالم اللاهوتى القمص سيداروس عبد المسيح، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار أوهايو كولومبوس بأمريكا .



جدة - نرمين السيد - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة العالم اللاهوتى القمص سيداروس عبد المسيح، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار أوهايو كولومبوس بأمريكا . ولم تعلن الكنيسة بعد ترتيبات صلاة الجنازة

وأثرى القمص سيدراوس المكتبة المسيحية بعدد كبير من المؤلفات فى اللاهوت العقيدى.

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