توافق بين مصر وفرنسا على إعادة مسار المفاوضات والتوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقاءه مع وزير الخارجية الفرنسي " جان إيف لودريان" بمقر وزارة الخارجية الفرنسية عدداً من الملفات الإقليمية. واستعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث تم التوافق علي تركيز التنسيق المشترك بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة مع الشركاء الدوليين لإعادة مسار المفاوضات بين الطرفين من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.

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