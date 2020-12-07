قام أمين الشرطة الذى تلقى بلاغ "نقيب المحامين" والمتضمن منعه من دخول مقر إتحاد المحامين العرب، بتحرير محضر ضده لقيامه بالتجاوز فى شخصه خلال أحد البرامج التلفزيونية.
كان مصدر أمنى قد صرح أنه تبلغ من رجائى عطية نقيب المحامين لشرطة النجدة بتعرضه لمشاكل أمام مقر إتحاد المحامين العرب ، وبالإنتقال طلب من قوة الشرطة إقتحام مقر إتحاد المحامين العرب بالقوة وتمكينه من الدخول .
أضاف المصدرأنه تم إفهامه بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لإعمال شئونها فى هذا الشأن إلا أنه رفض إتخاذ أى إجراء قانونى، وقد أعقب ذلك قيام المتواجدين بمقر الإتحاد بالسماح له بالدخول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه للعرض على النيابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في واقعة منع دخول رجائي عطية مقر إتحاد المحاميين العرب ..أمين شرطة يحرر محضر ضد نقيب المحامين للتشهير به في مداخلة تلفزيونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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