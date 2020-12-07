موجز السوشيال.. ابن هشام سليم لـ منتقديه: البطاقة مكتوب فيها أنثى وهعمل اللي أنا عايزه .. وأحمد عيد يعتذر عن الظهور على قناة الزمالك

نشر موقع "دوت الخليج"، مجموعة الأخبار التي تصدرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها على النحو التالي:
وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :
- لما كله يعتذر ياكابتن مين هيوصل صوتنا ورفضنا للي بيحصل اللجنه دي بتهرج بتتعاقد مع لاعيبه وتفسخ بعد ساعتين ايه التهريج دا مفيش ولا صفقه غير بتوع امير مرتضي وكمان فسخو مع واحد منهم .
- عندك حق اصل هاتروح تعمل ايه .
- خير مافعلت.. ماتشاركش فى اللى بيحصل دا متخسرش الجمهور اللى مقدر حبك للنادى
- اقسم بالله أنت طول عمرك زملكاوي محترم فعلا حتروح تقول إيه
بـ إطلالة جديدة.. ريهام عبد الغفور لـ جمهورها: كلما زادت التجاعيد زادت التجارب
وعلقت ريهام عبد الغفور قائلة " كلما زادت التجاعيد كلما زادت التجارب ".
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وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور رسالة مؤثرة إلى الفنانة حنان مطاوع من خلال منشورها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت ريهام عبد الغفور من خلال منشورها :"ثقتي في إنسانية وضمير حنان مطاوع، تكاد تكون أكبر من ثقتي في إنسانيتي وضميري أنا شخصيًا"
أحمد عيد يهنئ على غزال على انتقاله إلى سموحة.. شاهد
وكتب احمد عيد، قائلا " مبروك يا علوة لعيب كبير ومحترم ".
أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه تعاقد مع علي غزال لاعب لاريسا اليوناني لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.
وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج إن سموحة أرسل عقودا مبدئية لعلي غزال منذ أيام عبر الإنترنت للتعاقد معه واللاعب رحب ووقع عليها وأرسل له بعد ذلك تذاكر الطيران للعودة إلى مصر.
وأضاف أن أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك تفاوض مع علي غزال ولكن بعد علمه بتوقيعه لسموحة توقفت المفاوضات واحترم ذلك.
وأردف أن على غزال اصبح لاعبا في نادي سموحة والمفاوضات وانتهت بسهولة.
وأتم أن كل ما تردد عن دخول سموحة في مساومة مع الزمالك لبيع علي غزال مقابل كريم بامبو غير صحيح على الاطلاق.
بعد ظهورة بـ حلق.. ابن هشام سليم لـ منتقديه: البطاقة مكتوب فيها أنثى وهعمل اللي أنا عايزه
وقال نور في الفيديو " كلمة للشباب اللى داخلة تتكلم عن الحلق بتاعى وان الحلق مضايقهم ، طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه، فرقت إيه أنا لابس حلق بقيت أنا كدا خلاص كل اللي أنا عملته اتمسح"
وتابع نور : كل واحد يركز في نفسه ويسيبني أعمل اللي أنا عايزه".
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وتحدث هشام سليم بجرأة شديدة خلال وجودة ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مؤخرا عن تفاصيل تحول ابنته إلى ذكر بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الأن.
وأضاف هشام سليم: فى مصر نحن نعترف أما بالرجل أو الأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين.
وأجاب هشام سليم، عن سؤال "إيناس الدغيدي" بشأن علاقته بأولاده وإذا ما كانوا يكرهونه، قائلًا "حاليا بيحبونى، ولكن زمان ممكن مكنوش بيحبونى؛ عشان مكنوش يعرفونى".
وقال هشام سليم، إن سبب كره أولاده له هي رغبته في تعليمهم بعض الأمور، ولكن هم لم يكونوا متقبلين، لافتا إلي أنه مع الوقت أدركوا ضرورة تلك الأمور، معقبا "لما كبروا وفهموا بقوا يحبونى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. ابن هشام سليم لـ منتقديه: البطاقة مكتوب فيها أنثى وهعمل اللي أنا عايزه .. وأحمد عيد يعتذر عن الظهور على قناة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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