موجز السوشيال.. ابن هشام سليم لـ منتقديه: البطاقة مكتوب فيها أنثى وهعمل اللي أنا عايزه .. وأحمد عيد يعتذر عن الظهور على قناة الزمالك

نشر موقع "دوت الخليج"، مجموعة الأخبار التي تصدرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها على النحو التالي:



أحمد عيد يعتذر عن الظهور على قناة الزمالك.. شاهد

- لما كله يعتذر ياكابتن مين هيوصل صوتنا ورفضنا للي بيحصل اللجنه دي بتهرج بتتعاقد مع لاعيبه وتفسخ بعد ساعتين ايه التهريج دا مفيش ولا صفقه غير بتوع امير مرتضي وكمان فسخو مع واحد منهم .

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

اعلن الكابتن احمد عيد لاعب نادى الزمالك السابق اعتذاره عن الظهور على قناة الزمالك اليوم وذلك من خلال نشره تغريدة عبر حسابة الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

بـ إطلالة جديدة.. ريهام عبد الغفور لـ جمهورها: كلما زادت التجاعيد زادت التجارب

وقالت ريهام عبد الغفور من خلال منشورها :"ثقتي في إنسانية وضمير حنان مطاوع، تكاد تكون أكبر من ثقتي في إنسانيتي وضميري أنا شخصيًا"

وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور رسالة مؤثرة إلى الفنانة حنان مطاوع من خلال منشورها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلقت ريهام عبد الغفور قائلة " كلما زادت التجاعيد كلما زادت التجارب ".

صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

أحمد عيد يهنئ على غزال على انتقاله إلى سموحة.. شاهد

هنأ الكابتن احمد عيد لاعب الزمالك السابق، اللاعب الدولي على غزال بالانضمام إلى نادى سموحة وذلك من خلال تعليقه على تغريدة نشرهاـ على غزال عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتب احمد عيد، قائلا " مبروك يا علوة لعيب كبير ومحترم ".

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه تعاقد مع علي غزال لاعب لاريسا اليوناني لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج إن سموحة أرسل عقودا مبدئية لعلي غزال منذ أيام عبر الإنترنت للتعاقد معه واللاعب رحب ووقع عليها وأرسل له بعد ذلك تذاكر الطيران للعودة إلى مصر.

وأضاف أن أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك تفاوض مع علي غزال ولكن بعد علمه بتوقيعه لسموحة توقفت المفاوضات واحترم ذلك.

وأردف أن على غزال اصبح لاعبا في نادي سموحة والمفاوضات وانتهت بسهولة.

وأتم أن كل ما تردد عن دخول سموحة في مساومة مع الزمالك لبيع علي غزال مقابل كريم بامبو غير صحيح على الاطلاق.