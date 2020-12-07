اليوم.. صناع الخير وبنك القاهرة يفتتحان منازل أُعيد إعمارها في سمطا بحري قنا بحضور وزير القوى العاملة

تنظم مؤسسة صناع الخير وبنك القاهرة وروتاري قصر النيل، اليوم الإثنين احتفالية خاصة بقرية سمطا بحري بمحافظة قنا بمناسبة الانتهاء من إعادة إعمار عدد من المنازل المتهالكة بها وتزويد عدد من الاهالى بمشروعات تنموية صغيرة تناسب بيئتهم وتدريبهم عليها وتوفير مقومات نجاح مشروعاتهم الصغيرة.
يحضر الاحتفالية محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا وعدد من قيادات المحافظة وقيادات بنك القاهرة وقيادات صناع الخير للتنمية.
وأكد مصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن الاحتفالية تجسد باكورة التعاون بين صناع الخير وبنك القاهرة بهدف تنمية واعادة اعمار القري الأشد احتياج بتوجيه من السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى.
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وأضاف زمزم أن الاحتفالية ستشهد تسليم مفاتيح المنازل المتهالكة لأهالي غير قادرين بالقرية بعد أن تم إعادة إعمار ١٨منزل ضمن مبادرة حياة كريمة وقامت صناع الخير وبنك القاهرة بإعادة إعمار باقي المنازل وعددها ١٢ منزل حيث تم إعادة إعمارها ورفع كفاءتها بترميم الجدران وعمل أسقف وتركيب باب وشباك وسيراميك الأرضيات وعمل سباكة للحمام والمطبخ وعمل دهانات بالإضافة إلى إنشاء18 خزان صرف صحي ليستفيد منه 18 منزل بالقرية فضلا على أنه سيتم تنظيم قافلة طبية للكشف على عيون الأهالي داخل القرية.
وأشار زمزم إلى أن الاحتفالية ستتضمن أيضا تسليم ٣٠ مركب صيد وكامل أدوات الصيد لـ٣٠ أسرة من صغار الصيادين بالقرية وتسليمهم شهادات اجتياز دورة التدريب على أساليب الصيد الحديثة وافتتاح ثلاجة حفظ الأسماك بالقرية والتى أقامتها صناع الخير بهدف توفير مقومات نجاح مشروع حرفة الصيد للأهالى ودعمهم فى امتهان الحرفة بأحدث الأدوات بما يوفر لهم دخل أفضل.
جديد بالذكر أن صناع الخير أطلقت مبادرة إنسانية رائدة لتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياج ونجحت في الانتهاء من تنمية وتطوير قرية دار السلام مركز يوسف الصديق بالفيوم وكذلك قرية السدح تخليدا لذكري الاقتصادي محسن عادل وجارى التخطيط للانتهاء من إعادة تنمية وتطوير 15 قرية أخرى في عدد من المحافظات.
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