اليوم.. صناع الخير وبنك القاهرة يفتتحان منازل أُعيد إعمارها في سمطا بحري قنا بحضور وزير القوى العاملة

تنظم مؤسسة صناع الخير وبنك القاهرة وروتاري قصر النيل، اليوم الإثنين احتفالية خاصة بقرية سمطا بحري بمحافظة قنا بمناسبة الانتهاء من إعادة إعمار عدد من المنازل المتهالكة بها وتزويد عدد من الاهالى بمشروعات تنموية صغيرة تناسب بيئتهم وتدريبهم عليها وتوفير مقومات نجاح مشروعاتهم الصغيرة.

يحضر الاحتفالية محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا وعدد من قيادات المحافظة وقيادات بنك القاهرة وقيادات صناع الخير للتنمية.

وأكد مصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن الاحتفالية تجسد باكورة التعاون بين صناع الخير وبنك القاهرة بهدف تنمية واعادة اعمار القري الأشد احتياج بتوجيه من السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

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