درجات الحرارة اليوم.. رياح وأمطار والعظمى بالقاهرة 26

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وطقس دافئ على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، و طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين :



- القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

- الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13 درجة.

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- مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة.

- قنا العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.

- أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.