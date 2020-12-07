اليوم .. آخر موعد لشراء كراسات وحجز إسكان محدودى الدخل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم الإثنين، هو آخر موعد لشراء كراسات شروط وسداد مقدمات الحجز لوحدات منخفضى الدخل بإعلان المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين" بعدد 100 ألف وحدة لمنخفضى الدخل.





وأوضحت الوزارة فى بيان سابق لها،أنه سيتم مد فترة رفع المستندات إلكترونيا فقط لوحدات منخفضى الدخل على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى، حتى يوم الإثنين 21 ديسمبر للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات من منخفضى الدخل. وأكدت استمرار شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى لمدة أسبوعين، لمن يرغب فى التقدم لحجز الـ25 ألف وحدة إسكان لمتوسطى الدخل بالإعلان، لتصبح حتى يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 بدلاً من اليوم الإثنين.

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