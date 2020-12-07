عمرو أديب يتصدر تويتر بسبب محمد الشناوي.. والجمهور: حلقة عظيمة

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:
وأهدى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، الإعلامي عمرو أديب قفاز حارس المرمى الخاص به، متابعا : «أنا جبتلك معايا الجوانتى بتاعي هدية ليك».
وقال «الشناوي» خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «الجوانتي ده مقاسي لانه بتاعي، ودي أقل حاجة وقيمتك أكبر من كده».
وعلق عمرو أديب: «احنا جبنالك تورتة والفقرة اللي جاية نقطعها مع بعض»، مضيفا : « وأنا شايف الجوانتي قدامنا انت جايبه ليا، واخد بالك مكن المقاس يعني، عايزك تمضيلي عليه كمان».
وتابع «أديب»: «أنا عارف ان الجوانتي ده هو اللي فيه السر لو أخدته مش هتعرف تصد تاني، فرد عليه الشناوي قائلا: «مش بالجوانتي والله ولكن بالمهارة».
وأوضح محمد الشناوي ، إنه حريص على تعليم اللاعبين الناشئين أهمية المكسب، والتعادل في المباراة شئ خطير ولابد من مراجعة وتقديم الأفضل حتى لو في الدقيقة الـ 90، مضيفا أن الدقيقة الـ 90 تشكل خطرا وتوترا للفريقين خاصة في حالة التعادل، لان الكل يركز على احراز هدف في أي وقت.
وأضاف حارس مرمى النادي الأهلي: «روح اللاعبين في الملعب مهمة جدا، ليكون المكسب قريب وهذا ما يميز لاعيبة الاهلي لان لديهم اعتقاد دائما بالمكسب حتى لو في أخر دقيقة»، مشيرا إلى أن لاعبى الأهلي عندهم روح قتالية عالية في الملعب وإصرار على المكسب خاصة في البطولات المهمة.
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