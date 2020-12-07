وسط إجراءات احترازية .. بدء صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه اليوم

جدة - نرمين السيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، اليوم الإثنين، فى صرف معاشات ديسمبر لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم أمام المنافذ.





يذكر أنه تم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة، إذ يتم الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 1و 2 من الشهر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الخميس والأحد الموافق الثالث والسادس من ديسمبر. أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى الإثنين والثلاثاء الموافق السابع والثامن من ديسمبر. ووقالت الهيئة، إنه تم إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من الأول من ديسمبر.

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