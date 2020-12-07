ارتفاع فى درجات الحرارة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم : عظمى القاهرة 26

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهارًا مع رياح نشطة مثيرة للأتربة، بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية.. وطقس مائل للحرارة نهارًا ورياح معتدلة على جنوب سيناء ومثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، مع رياح نشطة على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، بارد ليلًا على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا على شمال وجنوب الصعيد.





وبالنسبة للأمطار، يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق (الإسكندرية - مطروح - السلوم). وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربه وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 26 14 الإسكندرية 25 13 وادى النطرون 25 13 طنطا 26 14 شبين الكوم 26 14 دمنهور 25 14 بلطيم 25 14 مطروح 22 11 السلوم 22 11 سيوة 24 08 بورسعيد 24 14 دمياط 24 15 الزقازيق 26 13 المنصورة 25 13 الإسماعيلية 26 12 السويس 26 13 العريش 25 13 رفح 24 13 رأس سدر 26 12 نخل 22 05 نويبع 24 16 طابا 24 14 كاترين 15 05 الطور 25 13 شرم الشيخ 26 17 الغردقة 26 16 مرسى علم 26 15 الفيوم 26 11 بنى سويف 26 10 المنيا 28 09 أسيوط 28 08 سوهاج 28 10 قنا 29 11 الأقصر 29 11 أسوان 29 11 ادفو 29 10 أبو سمبل 30 12 الوادى الجديد 28 09 شلاتين 28 18 لأبو رماد 27 17 حلايب 26 19 راس حدربه 26 19

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