أصدرت منظمات حقوق إنسان دولية، تحذيرات شديدة اللهجة من الوضع الإنساني في إقليم تيجراي الإثيوبي، مع استمرار القتال بين الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم، والقوات الإتحادية الإثيوبية "الحكومية"

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عن موعد نقل المومياوات الملكية، وتفاصيل الافتتاح التاريخي المنتظر للمتحف المصري الكبير. أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 177 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103501 حالة حتى اليوم أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، عن وقوع حادث تصادم بين سفينتي إحداهما سعودية، والأخرى تنزانية. كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلى، سبب بكائه بعد التتويج مع الأهلي بكأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا .. السيسي يستهل زيارته لـ باريس بلقاء وزير الخارجية الفرنسي.. ظهور صادم لـ فيفي عبده بعد أزمتها الصحية.. وكهربا يكشف سبب بكائه بعد فوز الأهلي بكأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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